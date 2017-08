Bancada do PT votou em unanimidade pelo afastamento de Temer, diz Gleisi

A presidente do Partido dos Trabalhadores, a senadora paranaense Gleisi Hoffman, publicou uma nota no site oficial do partido em que comenta a atuação dos parlamentares petistas na sessão que definiu, ontem, o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva.

“A bancada do Partido dos Trabalhadores deu mais uma demonstração de seu compromisso com o povo brasileiro ao posicionar-se por unanimidade pelo afastamento de Michel Temer da Presidência da República”, escreveu a senadora. A bancada do PT na Câmara dos Deputados conta com 68 parlamentares.

Para Gleisi, o governo Temer está “desmontando o Brasil e envergonhando nosso povo”. Entre os “desmontes” promovidos pelo governo, a senadora citou o congelamento de investimentos públicos por 20 anos, desfiguração do uso de recursos do pré-sal, além da reforma trabalhista.

Na avaliação da presidente do PT, a vitória de Temer ontem é “ilusória”, já que o governo recorreu à liberação de emendas obrigatórias, medida considerada por ela “compra de votos”. “A absolvição é uma farsa, porque é apresentada à população como solução para sairmos da crise econômica que deixou milhões de desempregados”, complementou.

A participação direta do povo, avalia Gleisi, é necessária para “restaurar a democracia”, que, segundo ela, foi abalada pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. “O PT insiste que a saída para essa crise institucional passa por Diretas Já e Fora Temer”, conclui.