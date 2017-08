Brasil avança com três duplas às oitavas da chave masculina do vôlei de praia

Três das quatro duplas brasileiras que entraram em ação nesta quinta-feira pela chave masculina do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia em Viena, na Áustria, alcançaram as oitavas de final. Alison/Bruno Schmidt, Evandro/André Stein e Pedro Solberg/Guto seguem vivos na luta pelo título. A exceção ficou por conta de Álvaro Filho e Saymon, que perderam e acabaram eliminados.

O maior destaque continua sendo a dupla campeã olímpica no Rio, no ano passado. Nesta quinta-feira, Alison e Bruno Schmidt não tiveram qualquer dificuldade para bater os letões Tocs e Finsters pela primeira fase eliminatória do Mundial. Em dois sets, os brasileiros despacharam os adversários com parciais de 21/15 e 21/7.

No outro confronto entre brasileiros e letões, facilidade semelhante para o lado verde e amarelo. Evandro e André Stein passaram sem maiores problemas por Plavis e Regza por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/18.

Quem suou um pouco mais para garantir a vaga foi a parceria de Pedro Solberg e Guto. Eles precisaram de três sets, mas despacharam os donos da casa Ermacora e Pristauz, de virada, com parciais de 21/23, 21/16 e 17/15. Por outro lado, Álvaro Filho e Saymon caíram diante dos holandeses Varenhorst e Van Garderen por 2 sets a 0: 21/17 e 21/18.

As três duplas brasileiras vivas na competição voltam à quadra nesta sexta para as oitavas de final. Alison e Bruno Schmidt pegam os canadenses Saxton e Schalk; Evandro e André Stein duelam com os letões Smedins e Samoilovs; e Pedro Solberg e Guto encaram os espanhóis Herrera e Gavira.