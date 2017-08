Paes espera enfrentamento do São Caetano com Juventus

Neste sábado (05/08), o Azulão enfrenta o Juventus, às 15h, na Rua Javari, pela última rodada do primeiro turno da Copa Paulista. Este confronto também representará uma experiência, até então inédita, ao goleiro Paes, que irá atuar pela primeira vez na casa do Moleque Travesso.

Prestes a debutar em um dos palcos mais tradicionais do futebol de São Paulo, o dono da camisa de nº 12 destacou as adversidades que precisam ser superadas pelo São Caetano na oportunidade.

“Nos passaram que é um campo bem pequeno, e eles costumam usar bastante as bolas alçadas na área. Pela condição e as dimensões do gramado, sabemos que teremos muitas dificuldades”, afirmou.

Com olhos no resultado positivo, Paes também ressaltou qual o tipo de atitude que o Pequeno Gigante deverá apresentar na Rua Javari. “Precisamos manter a mesma postura dos últimos jogos, demonstrando o nosso melhor futebol. É claro que, com a torcida bem próxima do campo, acaba incentivando mais o adversário para tentar nos desestabilizar. Mas é necessário ter tranquilidade, ter a cabeça no lugar”, explicou o arqueiro.

São Caetano e Juventus já se enfrentaram em sete ocasiões na Rua Javari, e o equilíbrio predomina no histórico do confronto. Cada clube possui três vitórias, enquanto um compromisso terminou empatado.

Campanha

Com 12 pontos conquistados, o Azulão ocupa atualmente a segunda colocação no Grupo 3. Com bons resultados nas rodadas passadas, Paes apontou a conscientização do elenco azulino – em relação a Copa Paulista -, como fator crucial pelo crescimento do time na disputa.

“Encaramos a competição do jeito que ela é. Não adianta impormos apenas o nosso ritmo. De vez em quando vamos sofrer um pouco contra os adversários, porém, precisamos manter a estabilidade. Já estamos atuando igual na Série A-2, e isso nos passa a sensação que as coisas irão caminhar”, declarou o goleiro ao avaliar a participação do São Caetano, que venceu os três últimos jogos do campeonato.