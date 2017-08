Avenida do Taboão ganha novos semáforos na portaria da Ford

A Prefeitura de São Bernardo formalizou, na manhã desta quinta-feira (03/08), um novo sistema de sinalização semafórica na portaria 2 da Ford Motor Company Brasil, localizada no bairro Taboão. Parte das entregas foi dada em comemoração ao aniversário de 464 anos da cidade. A medida atende a antiga demanda da montadora e visa facilitar a entrada e saída de carros na empresa.

A oficialização da intervenção na portaria da Ford foi realizada em pequena cerimônia na entrada da unidade, que reuniu o prefeito Orlando Morando, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami, além do staff da montadora, liderado pelo vice-presidente de Assuntos Corporativos da Ford América do Sul, Rogelio Golfarb.

“Ações como esta reforçam o compromisso da Prefeitura de atuar como agente facilitador para empresas continuarem investimentos na cidade. Garantimos melhorias na mobilidade do município e auxiliamos a empresa, que, em contrapartida, trará desenvolvimento econômico a São Bernardo”, informou o prefeito.

“A proximidade da Prefeitura de São Bernardo com as empresas é fundamental, tanto nos pequenos quanto nos grandes investimentos, ainda mais em momentos de crise onde a melhoria na eficiência e produtividade são essenciais”, destacou Rogelio Golfarb, vice-presidente de Assuntos Corporativos da Ford América do Sul.

Também participaram do encontro o diretor de Comunicação para as operações da Ford na América do Sul, Fernão Silveira, e pelo gerente de Relações Governamentais da Ford Brasil, João Alecrim.