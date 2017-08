Scheila Carvalho celebra 20 anos da escolha para ser ‘morena do Tchan’

Esqueça Copa do Mundo, reality show ou qualquer outra competição. Se teve uma disputa que abalou os anos 1990 foi o concurso para eleger quem seria a nova ‘morena do Tchan’. E a grande final ocorreu há exatamente vinte anos no palco do Domingão do Faustão.

Em 3 de agosto de 1997, a dançarina Scheila Carvalho derrotou Roseane Pinheiro e se tornou integrante do grupo É o Tchan, substituindo Débora Brasil.

Nesta quinta-feira, 3, Scheila usou sua conta no Instagram para comemorar o aniversário de duas décadas da vitória.

“Um misto de tantos sentimentos que nem sei como explicar o que senti naquele momento em que o Faustão anunciou a minha vitória! Eu sou a prova viva de que os nossos sonhos, por mais que pareçam impossíveis, eles se realizam, basta ter amor e foco”, escreveu a dançarina, que ficou por oito anos na banda de axé.