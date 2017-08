Pelo terceiro ano consecutivo, o Shopping Metrópole patrocina o Movimento Ciclístico Pedale, passeio que incentiva as atividades físicas. O encontro será realizado no dia 6 de agosto, às 8h, com concentração na entrada do Shopping. O movimento é idealizado pela Maygrow Eventos e acontece na região desde 2012.

O percurso tem cerca de 10 km e duração de 1 hora e 20 minutos, foi definido em conjunto com o Departamento de Trânsito de São Bernardo, levando em conta o grau de dificuldade para iniciantes.

Para participar da atividade, é preciso fazer a inscrição no site do evento (http://www.movimentopedale.com .br/) e levar um quilo de alimento não perecível que será doado a uma entidade assistencial de São Bernardo. Os 600 primeiros participantes a chegarem ao local, podem retirar um kit com uma sacola personalizada, uma camiseta, um squeeze e um boné do evento. Podem participar crianças a partir de 12 anos, ou menores acompanhados dos pais ou responsáveis.

Serviço

Data: 6 de agosto, 8h

Local: Concentração na rua José Versolato – entrada do Shopping Metrópole – Praça Samuel Sabatini, 200 – Centro – São Bernardo

Mais informações: http://www.movimentopedale.com .br/