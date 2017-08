Larissa/Talita e Maria Elisa/Carol vencem e duelarão nas quartas do Mundial

O Brasil será representado por uma dupla nas semifinais da chave feminina do Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quinta-feira, Larissa/Talita e Maria Elisa/Carol Solberg venceram seus jogos em Viena pelas oitavas de final e agora vão duelar nas quartas de final, o que assegura uma parceria do País lutando por medalha na competição.

Uma partida contra compatriotas não será uma novidade para Maria Elisa e Carol nesta edição do Mundial. Afinal, nesta, quinta, elas avançaram na competição com o triunfo sobre Elize Maia e Taiana por 2 sets a 0, com parciais de 21/9 e 21/19, em 36 minutos. Foi a quarta vitórias delas sobre as rivais em seis partidas.

“A coisa mais complicada em um torneio como este é manter uma boa regularidade e mantivemos isso desde o jogo passado. Estávamos muito focadas e estudamos muito o jogo delas. Carol foi uma guerreira, ela trouxe energia que precisávamos, enquanto eu tentava ter a leitura para pensar na estratégia e dar algumas informações a ela durante o jogo”, disse Maria Elisa.

Também pelas oitavas de final, Larissa e Talita derrotaram nesta quinta as suíças Joana Heidrich e Anouk Vergé-Dépré por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/16. “As suíças possuem uma equipe muito forte, sabíamos que teríamos que manter o que fizemos até agora. Jogar unidas e fortes mentalmente. Estamos evoluindo jogo a jogo. Agora vamos descansar e nos prepararmos para esse duelo das quartas de final”, disse Talita.

Antes de Elize Maia e Taiana, outras duas duplas brasileiras já haviam sido eliminadas no Mundial de Vôlei de Praia: Ágatha/Duda e Fernanda Berti/Bárbara Seixas, que caíram logo no primeiro mata-mata em Viena.