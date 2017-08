Taxas futuras de juros recuam com vitória de Temer na Câmara

Os juros futuros recuam nesta quinta-feira, 3, reagindo ao arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer por 263 votos a 227 no plenário da Câmara na quarta-feira à noite. O destaque na curva de taxas a termo é a queda do DI janeiro de 2019 mais cedo abaixo de 8% ao ano.

As taxas se firmaram em baixa em meio à queda do dólar no mercado à vista, após um início de sessão instáveis em sintonia com o vaivém do dólar.

Às 9h57, o DI para janeiro de 2018 estava a 8,19%, de 8,210% no ajuste de quarta. O DI para janeiro de 2019 caía a 8,0%, após mínima em 7,98%, de 8,02% do ajuste da véspera.

O DI para janeiro de 2021 estava a 9,20%, de 9,23% no ajuste de quarta. O dólar à vista caía 0,11%, a R$ 3,1167. O dólar para setembro subia 0,05%, aos R$ 3,1330.