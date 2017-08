Dólar oscila com Previdência, meta fiscal e exterior no radar

O dólar oscila desde a abertura nesta quinta-feira, 3, ora em alta ora em queda, com os investidores monitorando o exterior após o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva por 263 votos a 227 no plenário da Câmara na quarta-feira à noite, enquanto as expectativas eram de uma vitória com um placar mais perto de 300 votos.

O diretor da Correparti Jefferson Rugik diz que o vaivém entre margens estreitas do dólar mostra que a vitória do Presidente Temer já estava no preço. Para Rugik, a volatilidade sugere percepção de um aumento da chance da reforma da Previdência mas, ao mesmo tempo, há preocupação com possíveis revisão da meta orçamentária e aumento de impostos. Para ele, a tendência do dólar no curto prazo continua sendo de queda.

O diretor da corretora Mirae, Pablo Spyer, avalia que a vitória de Temer já estava precificada e o mercado está monitorando o exterior. Lá fora, o Dollar Index também opera sem direção única, entre leves alta e queda em meio à espera dos investidores pelo relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que será divulgado na sexta. Além disso, o dólar mostra sinais mistos frente divisas emergentes e ligadas a commodities na manhã desta quinta.

Às 9h52, o dólar à vista caía 0,18%, a R$ 3,1147. O dólar para setembro tinha viés de baixa de 0,02%, a R$ 3,1310.