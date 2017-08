China rebate acusações dos EUA na área comercial e pede cooperação

O governo da China defendeu sua atuação na área de propriedade intelectual e pediu que os Estados Unidos continuem a cooperar no setor comercial, no momento em que o presidente americano, Donald Trump, avalia adotar uma postura mais dura com Pequim.

“O governo da China tem enfatizado consistentemente a proteção à propriedade intelectual e os resultados estão aí para todos verem”, afirmou um porta-voz do Ministério do Comércio, Gao Feng, em declarações transcritas no site da pasta. As declarações vêm em resposta a uma reportagem do Wall Street Journal desta semana segundo a qual os EUA planejam endurecer ações comerciais contra a China, em cumprimento a uma das promessas de campanha de Trump.

O Ministério do Comércio chinês não respondeu a uma questão sobre se planejava retaliar.

A Casa Branca avalia se pode invocar leis pouco usadas sobre comércio dos EUA para penalizar unilateralmente a China. O governo americano já apontou para roubo de propriedade intelectual e a exigência para que investidores estrangeiros compartilhem tecnologia, como dois exemplos de práticas comerciais injustas da China.

Gao pediu que os EUA adotem uma postura de cooperação, ao dizer que as economias dos dois países são interligadas. “Nós dois vencemos por meio da cooperação e nós dois perdemos em uma briga”, comentou. Fonte: Dow Jones Newswires.