O cantor canadense Justin Bieber fez um post emocionado no Instagram na noite desta quarta-feira, 2. Ele escreveu sobre o passado e aproveitou para pedir desculpas aos fãs pelo cancelamento dos shows restantes da sua turnê mundial Purpose. No início de julho, os empresários de Bieber anunciaram a interrupção nas 14 apresentações restantes por “circunstâncias não previstas” e desde então o cantor ainda não havia se pronunciado sobre o caso.

“Eu agradeço muito ter feito esta jornada com todos vocês. Eu agradeço pela turnê, mas acima de tudo agradeço por viver a minha vida com vocês! Crescer e aprender nunca foi fácil, mas saber que tenho vocês ao meu lado me incentivou a continuar. Algumas vezes eu deixei minhas inseguranças me dominarem, deixei que relacionamentos perdidos ditarem como eu agia com outras pessoas! Deixei que a amargura, medo e inveja controlassem minha vida”, escreveu Bieber no post.

“Quero que todos vocês saibam que esta turnê foi inacreditável e me ensinou muito sobre mim mesmo. Me lembrou como sou abençoado por ter voz nesse mundo. Aprendi que, quanto mais você estima a sua vocação, mais você quer protegê-la. Essa pausa é uma forma de dizer que eu quero ser sustentável. Quero que minha carreira seja sustentável, mas também quero que meu coração e minha alma sejam sustentáveis”, continuou.

“Essa mensagem é uma oportunidade para vocês saberem como eu estou me sentindo. Não espero que entendam, mas quero que vocês tenham uma oportunidade de ouvir de mim (sobre o cancelamento da turnê)”, finalizou.

A mensagem postada por Justin vem na esteira de um acidente envolvendo um paparazzo na semana passada e rumores de que o cantor estaria passando por um processo de dedicação religiosa.