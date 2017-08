Dutra tem congestionamento em São José após colisão no sentido São Paulo

Uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio afetou o tráfego na rodovia Presidente Dutra no início da manhã desta quinta-feira, 3. Uma das pessoas envolvidas teve ferimentos moderados, e foi socorrida.

O acidente aconteceu às 6h, no km 147, na altura da cidade de São José do Campos (SP). Das três faixas da rodovia, a central e a da direita ficaram interditadas. Enquanto os veículos eram retirados, o tráfego fluiu pela faixa da esquerda. O fluxo foi liberado pouco antes das 7h, e a CCR, concessionária do trecho, informa que ainda havia reflexo do trânsito por volta das 7h40. A via registra 4 km de lentidão neste horário no trecho do acidente.

A vítima foi socorrida pelo resgate da própria concessionária e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para auxiliar o trânsito enquanto se fazia a retirada dos veículos.