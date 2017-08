Palmeiras derrota o Botafogo no Rio e se firma no bloco dos líderes do Brasileiro

Pouco a pouco o Palmeiras deixa de ser um time coadjuvante no Campeonato Brasileiro para se firmar no bloco dos líderes. O time bateu nesta quarta-feira o Botafogo por 2 a 1, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 18.ª rodada, e acumulou feitos significativos. Agora são cinco jogos sem perder na competição, com três vitórias seguidas e, além disso, tanto ajustou o time para as oitavas de final da Copa Libertadores como superou a crise interna dos últimos dias.

O herói da partida foi o atacante Deyverson. Contratado há pouco tempo, virou titular do time, fez o gol da vitória no fim do jogo, aos 40 minutos do segundo tempo, e demonstrou disposição o tempo inteiro. Foram cinco finalizações e um gol do jeito que o Palmeiras buscava no centroavante: uma conclusão com a sola da chuteira para garantir a vitória.

A equipe fez no Rio o último teste antes de decidir a classificação na Copa Libertadores, na semana que vem, contra o Barcelona, do Equador. A tendência é uma formação reserva ser a escalada neste domingo contra o Atlético Paranaense. A partida contra o Botafogo foi a primeira depois de a diretoria confirmar o polêmico afastamento do volante Felipe Melo. Durante o jogo, ele postou foto na rede social para mostrar que acompanhava o time pela televisão.

Pivô do desentendimento com o jogador, o técnico Cuca surpreendeu ao armar o Palmeiras no 4-2-3-1, com quatro atacantes de origem no setor ofensivo e sem meias de origem. O intuito de montar um time com jogadores rápidos demorou a surtir efeito, pois o Botafogo conseguiu se posicionar e conter a velocidade pretendida pelo adversário.

O jogo correu por quase 30 minutos sem grandes momentos de perigo, até a estratégia do Palmeiras se justificar. Keno roubou a bola de um botafoguense e rolou para Deyverson chutar. O goleiro Gatito Fernández defendeu no contrapé. Ficou no quase, mas o lance mostrou o quanto o novo centroavante estava atento e com vontade de participar.

O primeiro tempo estava quase no fim quando uma cobrança de falta de Egídio rendeu o gol alviverde. O zagueiro Igor Rabello tentou tirar e fez contra ao tocar de canela na bola. O 1 a 0 no intervalo premiava o time que mais finalizou na etapa inicial (11 vezes), porém durou pouco. Logo no começo do segundo tempo Rodrigo Pimpão em posição irregular, igualou.

O empate fez o Botafogo passar a dominar. A equipe carioca ficou mais perigosa e conseguiu se prevalecer sobre um meio de campo sem armadores, como o escalado por Cuca. O treinador, então, tentou solucionar o problema ao colocar Raphael Veiga e Zé Roberto e reagir ante a evolução causada no time carioca pela entrada do chileno Leonarco Valencia.

O Palmeiras voltou a avançar, manteve a posse de bola no ataque e em nova jogada com Egídio e passe de Zé Roberto, fez o 2 a 1. Foi um gol no momento decisivo para dar mais três pontos e ajudar o Palmeiras a consolidar a reação em curso no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 2 PALMEIRAS

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Luis Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Rodrigo Lindoso (Leonardo Valencia), Bruno Silva, Matheus Fernandes (Guilherme) e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger. Técnico: Jair Ventura.

PALMEIRAS – Jailson; Mayke, Luan, Juninho e Egídio; Thiago Santos e Bruno Henrique (Zé Roberto); Keno (Raphael Veiga), Dudu e Róger Guedes (Borja); Deyverson. Técnico: Cuca.

GOLS – Igor Rabello (contra), aos 45 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Pimpão, aos 10, e Deyverson, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Igor Rabello, Joel Carli, João Paulo e Leonardo Valencia (Botafogo); Jailson e Egídio (Palmeiras).

ÁRBITRO – Rafael Traci (PR).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).