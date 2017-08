Atlético-MG é mais uma vítima do Corinthians e Jô vira artilheiro do Brasileirão

Ninguém consegue parar o Corinthians. Como tantos outros, o Atlético Mineiro pressionou, teve chances, mas a equipe do técnico Fábio Carille mais uma vez mostrou muita personalidade para administrar a situação e venceu por 2 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 18.ª rodada, mantendo a larga vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, e a série de invencibilidade subiu para 33 jogos. Para completar, Jô marcou mais um gol, chegou aos 11 e assumiu a liderança na artilharia. Festa completa para os corintianos.

A partida lembrou muito o jogo contra o Flamengo e várias outras partidas dentro da sequência de invencibilidade da equipe. O Corinthians jogou mais recuado, deixou o adversário jogar e apostou no contra-ataque. A diferença é que, desta vez, o adversário não conseguiu marcar o gol.

Com diversos desfalques, Fábio Carille decidiu mexer o mínimo possível no esquema tático e colocou Giovanni Augusto no lugar de Marquinhos Gabriel. Maycon e Guilherme Arana, cansados, foram para o jogo mesmo assim, já que a dificuldade da partida existia um pouco de esforço. Assim, a equipe alvinegra travou um confronto bastante equilibrado contra o Atlético Mineiro, mas com um roteiro parecido ao de vários jogos na temporada.

O Atlético Mineiro teve mais chances de chegar ao gol, mas o Corinthians foi mais eficiente. Na única real oportunidade de gol, o time paulista abriu o placar justamente com quem mais o atleticano temia. Aos 31 minutos, Fagner cruzou para Maycon, que chutou travado pela defesa. A bola sobrou para Jô bater na saída do goleiro Victor e abrir o placar.

Como havia prometido, Jô não comemorou o gol. Apenas se ajoelhou, apontou para o céu e para os torcedores corintianos presentes no estádio do Mineirão. “Respeito pelo torcida e pelo clube, que tenho muita gratidão”, explicou no intervalo.

No segundo tempo, o técnico Rogério Micale colocou Otero no lugar de Pablo Diogo e intensificou a pressão do Atlético Mineiro. Justamente como tantos outros fizeram diante do time de Fábio Carille. Mandou a equipe para o ataque e o jogo lembrou a partida do Corinthians contra o Flamengo.

O time mineiro pressionou o quanto deu. Cazares teve pelo menos três chances e em duas delas Cássio fez grande defesa. Na terceira, mandou para fora. Fechado, o Corinthians jogava no contra-ataque e assim quase ampliou aos 13 minutos, quando Fagner cruzou da direita, Rodriguinho chutou e Victor fez uma grande defesa. No rebote, Maycon isolou.

E o Atlético Mineiro voltou a tentar pelo menos o empate. Robinho, livre, arriscou e mandou para fora. Cruzamentos para a área, chutes de longa distância. A equipe mineira tentou de tudo, em vão. O Corinthians administrava a partida como se a diferença fosse muito maior do que um magro 1 a 0.

Enquanto a equipe de Rogério Micale tentava a todo custo pelo menos um gol, a de Fábio Carille matou o jogo. Aos 36 minutos, após novo contra-ataque, Clayson recebeu passe de Maycon e serviu Rodriguinho, que deixou Leonardo Silva no chão e bateu no canto de Victor. Um belo gol para coroar mais uma atuação segura do time que parece a cada rodada mais favorito ao título do Brasileirão. E assim, o Atlético Mineiro se tornou mais uma vítima do campeão do primeiro turno.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 x 2 CORINTHIANS

ATLÉTICO-MG – Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Gustavo Blanco (Adílson), Elias (Robinho), Cazares e Pablo Diogo (Otero); Rafael Moura. Técnico: Rogério Micale.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Giovanni Augusto (Camacho), Rodriguinho (Fellipe Bastos) e Clayson; Jô (Kazim). Técnico: Fábio Carille.

GOLS – Jô, aos 31 minutos do primeiro tempo; Rodriguinho, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Leonardo Silva, Marcos Rocha e Otero (Atlético-MG); Giovanni Augusto (Corinthians).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).