Votação do parecer da CCJ: 263 a favor e 227 contra, com votos de Alex e Vicentinho

O placar final da votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) teve 263 votos “sim” – pelo arquivamento do processo contra o presidente Michel Temer – e 227 votos “não” – que apoiavam a continuidade da investigação contra o presidente que teria de deixar o cargo. Houve, ainda, duas abstenções e 19 ausências. Além desse grupo, um parlamentar não estava no plenário por licença médica e o outro deputado era o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que não vota.

A maioria dos deputados representantes de São Paulo votou contra. Ao todo, 29 se posicionaram a favor e 38 contra o parecer da denúncia, com uma abstenção e duas ausências. Os deputados com base na região, Alex Manente (PPS) e Vicente de Paula da Silva , o Vicentinho (PT), votaram contra a abertura das investigações do presidente.