29 votam a favor de Temer; 38 contra, com votos de Alex e Vicentinho

Os deputados representantes de São Paulo votaram sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 29 se posicionaram a favor e 38 contra o parecer da denúncia, com uma abstenção e duas ausências. Os deputados com base na região, Alex Manente (PPS) e Vicente de Paula da Silva , o Vicentinho (PT), votaram contra a abertura das investigações do presidente.