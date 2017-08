16 deputados do Paraná votam a favor de Temer; 10 contra, 3 ausências

Os deputados representantes do Paraná votaram há pouco sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 16 se posicionaram a favor do presidente Michel Temer e 10 contra. Foram registradas três ausências de parlamentares do Estado.