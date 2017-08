Movimentos sociais acompanham votação em frente ao prédio da Presidência em SP

Sindicatos e movimentos sociais acompanham a votação da admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer em duas televisões instaladas ao lado do escritório da Presidência na Avenida Paulista.

Por volta das 17h30, eram aproximadamente 100 pessoas concentradas no local. Na frente do prédio da Presidência, 12 policiais fazem a segurança do lugar.

Raimundo Bonfim, coordenador da Frente Brasil Popular, um dos organizadores da vigília em frente ao escritório da Presidência da República, na Avenida Paulista, disse que “o governo Temer passou os últimos 20 dias sem governar, apenas negociando emendas com as bancadas e deputados para se segurar no poder”.

Apesar disso, Bonfim não acredita que o governo irá perder a votação dessa quarta-feira. “Espero que não seja uma vitória folgada e que recoloque esse governo sob pressão”, disse. “Ainda esperamos que outras denúncias possam terminar em afastamento”, completou.

Bonfim afirma que a Frente Brasil Popular vai desenvolver um calendário de manifestações que deve ocupar todo o mês de agosto.