No episódio desta quinta-feira (03/08), Alice, Cátia, Gustavo e outras pessoas lutam para apagar o fogo e salvar os livros. Ernesto tenta ajudar Renato a prender o agente, mas recebe um golpe na cabeça, e o médico é obrigado a libertar o homem. Amaral se apressa para fugir. Renato leva Vera ao hospital. France encontra Serginho desolado, lendo um dos livros. Ernesto lamenta não ter feito todas as revelações que gostaria. Nanda se sente mal na praia e esconde de Caíque. Renato se incomoda quando Vera reclama de Alice. Serginho enfrenta Amaral e acaba apanhando. Maria avisa a Renato da chegada de Rimena. Alice questiona Vitor sobre o envolvimento de Arnaldo com o regime militar. Serginho sai de casa. Monique e Toni tentam descobrir o problema que aflige Rudá. Amaral afirma a Vitor que não vão investigar a construtora. Serginho procura Natália, e ela decide abrigá-lo em sua casa. Monique pede a Maria para ajudá-la com Rudá. Amaral e Ive se unem contra Vitor. Rimena e Laura chegam à casa de Vera. Nanda pede a Alice para não contar a Kiki que ela se sentiu mal após o passeio. Rimena faz um exame de gravidez e encontra Gustavo e Renato no hospital.