Nesta quinta-feira (03/08), Anna e Joaquim sofrem com a convocação para a audiência. Bonifácio se entristece com a frieza de Leopoldina. Elvira reclama por ter de ficar mais tempo com os piratas. Quinzinho tenta consolar Joaquim. Thomas consegue a guarda de Vitória. Olinto vai atrás de Ubirajara na mata. Licurgo reclama da entrevista publicada no jornal. Bonifácio tenta falar com Leopoldina. Madre Assunção sugere que Peter e Amália conversem com Chalaça. Chalaça prepara Benedita para ir com ele ao Rio de Janeiro. Cecília fica animada com a entrevista de Germana. Anna e Joaquim se despedem. Greta vai atrás de Ferdinando na mata, e os dois ficam juntos. Thomas vai até ao palácio buscar Anna e Vitória e as leva para sua casa. Idalina teme a volta de Sebastião. Olinto é cercado por jagunços na mata. Anna enfrenta Thomas.