O relatório final da CPI da Educação, na Câmara de Diadema, aponta suspeita de irregularidades nas reformas de algumas escolas realizadas pela construtora Mendonça e Silva, Construção e Reforma. O vereador Josa Queiroz (PT), divulgou o documento nesta quarta-feira (2), e aponta suspeita nos temas: De falta de planejamento da Administração Municipal; Fracionamento das cartas-convites em análise; falta de experiência da empresa contratada na modalidade carta-convite; e obras distintas com limites de valores próximo ao limite máximo permitido.

Tendência é que maioria da Casa rejeite o projeto

Desde que o prefeito Lauro Michels (PV) conseguiu garantir a maioria no Legislativo, ficou claro para a oposição, principalmente Queiroz, que o relatório da CPI será rejeitado na votação que vai acontecer nesta quinta-feira (3), na volta dos trabalhos em plenário após o curto recesso. Lembrando que parte da base governista assinou o requerimento para a instauração da Comissão.

Julinho Fuzari e a base governista em São Bernardo

Faz parte da rotina das sessões da Câmara de São Bernardo os embates entre o vereador Julinho Fuzari (PPS) e a base governista. Geralmente nada que o popular-socialista propõe é aprovado. A exceção aconteceu nesta quarta-feira (2), quando os vereadores permitiram que Fuzari fizesse um discurso sobre a votação em relação à denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o presidente Michel Temer (PMDB). Após a aprovação do pedido, os governistas aplaudiram o oposicionista de forma irônica.

Governistas batem cabeça durante a sessão

Com pressa para aprovar o pacote de projetos do governo Orlando Morando (PSDB), o líder de governo, Ramon Ramos (PDT), pediu a prorrogação da sessão até às 13h30. O fato irritou Ary de Oliveira (PSDB), pois no mesmo horário começaria a sessão da CPI do Lixo, no qual é presidente. A proposta de Ramos foi aprovada, mas todas as matérias foram votadas e aprovadas antes do prazo estipulado.

Auricchio apresenta reforma administrativa

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), apresentará nesta quinta-feira (2), o projeto sobre a reforma administrativa da Prefeitura, em ato no Palácio da Cerâmica. A expectativa é de que o tucano apresente a redução de uma secretaria e de alguns cargos. A proposta será enviada ao Legislativo para a sua aprovação.