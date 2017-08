Pega Pega: Agnaldo perde a mala do roubo e Antônia a encontra com mendigo

No episódio desta quinta-feira (03/08), Madalena convida Dom para jantar em sua casa. Malagueta avisa a Sandra Helena que ela tem que ir à lavanderia pegar um uniforme de garçom sem ser vista. Marcio observa Borges fazendo teatro de rua e pedindo dinheiro. Adriano diz a Sabine que ela precisa fazer exames de saúde. Ingrid informa a Dom que Sabine passou mal. Agnaldo perde a mala do roubo que seria usada para colocar o uniforme de garçom que Sandra Helena pegou na lavanderia. Antônia encontra a mala de Agnaldo na rua com um mendigo. Malagueta percebe que Timóteo o roubou. Agnaldo escuta Wanderley afirmar a Sandra Helena que vai contar para o irmão sobre o envolvimento dos dois.