No episódio desta quinta-feira (03/08), Simone sonda Joyce sobre como ela reagiria se soubesse das intenções de Ivana. Garcia decide ir à empresa, e Heleninha questiona o pai sobre a parte dos negócios de que ele abriu mão. Mira se preocupa com Dantas, e Irene tenta tranquilizar a amiga. Ruy conversa com Eugênio sobre Irene. Eurico fica tenso com a chegada de Garcia na empresa. Jeiza arma com os policiais uma invasão ao Morro do Beco. Rubinho fotografa Bibi se exibindo com uma arma. Elvira pede ajuda a Silvana para encontrar a mulher que matou o seu marido. Edinalva conta a Ritinha sobre a mãe de Zeca. Elvira relata a Silvana como Gomez faleceu. Jeiza reclama de ver Ritinha em sua porta esperando Zeca. Ruy comenta com Joyce sobre sua conversa com Eugênio. Ritinha afirma a Marilda que importunará Zeca até ele assinar o divórcio. Zeca briga com Jeiza ao saber de sua viagem. Silvana fala a Dita que desviará dinheiro da conta que Eurico tem no Exterior. Caio comunica a Eugênio que Garcia voltou, e Irene desmaia.