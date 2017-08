Sharapova sente nova lesão e abandona o Torneio de Stanford

A russa Maria Sharapova voltou a sofrer um baque nesta quarta-feira. Depois de se recuperar de uma grave lesão na perna, ela anunciou a desistência do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos, graças a uma nova contusão. Desta vez, o problema que afasta a tenista do esporte é no braço esquerdo.

A confirmação da desistência da tenista foi dada pela organização do torneio. Sharapova enfrentaria a ucraniana Lesia Tsurenko pela segunda rodada nesta quarta, mas as dores sentidas no braço na estreia, na vitória sobre a norte-americana Jennifer Brady, impediram sua continuidade em Stanford.

“Infelizmente, tive que desistir da partida de hoje”, anunciou Sharapova em comunicado. “Mais para o fim da partida de segunda-feira, senti dores no meu antebraço esquerdo. Depois de um exame ontem, o doutor recomendou que eu não arriscasse para não agravar a lesão. A torcida de segunda-feira foi tão especial que eu queria continuar jogando, mas preciso tomar uma decisão preventiva.”

Este é mais um obstáculo no retorno de Sharapova ao tênis após o afastamento por doping. Foram 15 meses de suspensão por ter testado positivo para a substância então recém-proibida Meldonium no Aberto da Austrália de 2016. A tenista voltou às quadras em abril e disputou três torneios, até se lesionar, o que afastou seus planos de participar de Wimbledon.

O retorno após a contusão na perna aconteceu justamente em Stanford, no triunfo de segunda-feira sobre Tsurenko. Agora, a nova lesão volta a afastar a tenista do circuito, mas Sharapova não revelou a gravidade do problema ou o prazo previsto pra o afastamento.