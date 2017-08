Um dia antes do fim do prazo, a Câmara de São Bernardo aprovou por unanimidade o projeto de lei que prorroga o Refis, programa de refinanciamento de débitos junto à Prefeitura. Agora, aqueles que querem parcelar suas dívidas com o município podem fazer até o dia 31 de outubro. Além disso, durante a sessão desta quarta-feira (2), os vereadores aprovaram o parcelamento da dívida do Executivo com a AES Eletropaulo.

A prorrogação do prazo, segundo o líder de governo, Ramon Ramos (PDT), foi idealizada após “clamor popular”. “Muitas pessoas querem fazer o parcelamento, portanto tínhamos que fazer isso para ajudar”, afirmou. Julinho Fuzari (PPS) disse que a atitude do governo apenas mostra que sua emenda ao projeto – e que foi rejeitada, estava correta. O popular-socialista pedia à época que o programa fosse prorrogado por 180 dias além do prazo estipulado pelo Executivo.

O Programa de Regularização Tributária (PRT) – nome oficial do programa, aprovado no final de março, arrecadou até a última semana cerca de R$ 18 milhões, sendo que o objetivo traçado pela gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), previa a arrecadação de R$ 30 milhões.

Quem tem dívidas de IPTU, ITBI, TAXAS, ISS, CIP, ETC. Podem parcelar os seus dividendos em três vezes, com parcelas com o valor mínimo de R$ 40 para pessoa física e R$ 130 para pessoa jurídica. Só não podem ser parceladas multas de trânsito.

Eletropaulo e Imasf

Os vereadores também aprovaram o parcelamento da dívida da Prefeitura com a AES Eletropaulo. O valor de R$ 6,4 milhões. O dividendo será parcelado em 20 vezes, sendo que a primeira parcela será de R$ 321.322,62 e as demais parcelas serão de R$ 321.322,55. O primeiro pagamento será feito no dia 30 deste mês.

A Câmara também aprovou o reajuste do repasse da Prefeitura para o Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo). O reajuste será de R$ 140 por beneficiário. Atualmente 20 mil pessoas são atendidas pela autarquia. Além disso, o projeto aprovado prevê que o Executivo não necessite mais de autorização legislativa para realizar o reajuste. O fato foi alvo de reclamação dos oposicionistas.