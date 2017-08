Pouco mais de 65 minutos em campo. Esse foi o tempo que o atacante Daniel Bueno precisou para fazer os dois primeiros gols com camisa do Azulão, na atual edição da Copa Paulista.

Após três partidas realizadas pelo São Caetano, nesta que é a sua segunda passagem pelo clube, o goleador comentou sobre a satisfação de contribuir pelos últimos triunfos da equipe no campeonato.

“Graças a Deus fiz o gol da vitória contra o Nacional, e fico muito feliz de, mais uma vez, ter sido lembrado pelo Luís Carlos Martins para entrar na partida. Tento desenvolver a minha função, pois sou centroavante. Sempre que for jogar, vou me dedicar ao máximo”, afirmou.

O início da segunda passagem de Daniel Bueno pelo time do ABC é tão bom que, apenas Ermínio – entre os atuais atacantes do São Caetano – apresentou números iniciais semelhantes ao do último reforço azulino, quando anotou dois tentos em sua estreia pela agremiação no ano passado.

Com média de um gol marcado a cada 32 minutos desde que retornou ao Azulão, o centroavante também fez questão de enaltecer a qualidade dos nomes que estão à disposição do atual vencedor da Série A-2.

“Não é forte apenas no ataque. O elenco do São Caetano pode ser considerado um dos melhores da Copa Paulista. Agora temos que deixar para o Luís Carlos escolher quem estiver melhor. O nosso papel é estar preparado para quando ele precisar”, explicou.

Juventus

Pela sequência da Copa Paulista, o Pequeno Gigante enfrenta o Moleque Travesso no sábado (5), às 15h, na Rua Javari. Duelo este que, Daniel Bueno aponta como crucial para o time azulino na competição.

“É difícil jogar na Rua Javari. Mas se o São Caetano quiser ser campeão, precisa passar por cima de todas as dificuldades. Contra o Juventus será uma partida chata, a última do turno. Porém, estamos em busca da primeira colocação”, relatou Bueno.

O Azulão é o segundo colocado da Chave 3, com 12 pontos conquistados. Para assegurar o primeiro lugar na etapa inicial da disputa, precisa vencer o Juventus e torcer por tropeço da Lusa diante do Água Santa, na quarta-feira (9).