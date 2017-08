Nesta quinta-feira (03/08), o projeto Quintemporâneas, do Jazz nos Fundos, recebe as bandas A Fundação e Conde Favela Sexteto com os ritmos Fusion jazz, hard bop e free jazz. A apresentação ocorrerá na rua Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros a partir das 21h30.

A banda andreense Fundação existe há 10 anos e é composta por Marco Nalesso na viola, Luis Felipe Lucena no contrabaixo e cello, Rafael Cab na bateria e saxofone, Nobru Teixeira no sintetizador, André Belizário e Yuri Braga na percussão.

Entre suas principais influências estão clássicos da ficção científica, como a trilogia de Isaac Asimov, homônima à banda, e os principais nomes do free jazz, world music e composições cinematográficas.

“As apresentações são trilhas sonoras. Depois do Seuva que sugeria uma travessia por uma mata, o Ylha conta uma história de isolamento e sobrevivência.” disse Yuri Braga, da Fundação, sobre a última performance da banda no projeto.

O grupo mauaense Conde Favela Sexteto tem como foco a importância de reconhecer o legado do jazz nas artes, literatura, música, política e sobretudo de raiz negra. A formação é Alex Dias no contrabaixo acústico, Arthur Vital na guitarra, Buruga Buru no sax tenor e flauta, Edson Ikê no trompete, Mabu Reis no trombone, e Rafael Cab na bateria.

“Nosso show mostra sons que contam as origens, relatos e aspectos relevantes da cultura afro-americana e do jazz brasileiro. E elas se misturam com as nossas próprias histórias e composições.” revela Edson Ikê, do Conde Favela Sexteto.”

Ingressos: R$ 35. Telefone: 3083-5975