A Coop (Cooperativa de Consumo) lançou a campanha de Dia dos Pais, com a finalidade de elevar as vendas em 5%, principalmente nas categorias de vinhos, cervejas especiais, portáteis, eletrodomésticos, eletrônicos e telefonia. Até o dia 13 de agosto, todas as aquisições realizadas nos setores de Eletro, Bazar e Têxtil da rede poderão ser pagas em até 12 vezes sem juros, no cartão Coop Fácil e demais setores em até 4 vezes, também sem juros.

De acordo com a área comercial, os principais pontos a serem destacados durante a campanha será a versatilidade e variedade do mix, com diversas opções de presente para os pais. ”Toda a nossa comunicação destacará a proximidade entre pais e filhos e, por meio de um forte apelo emotivo, queremos mostrar que a Coop vai além de presentes. Além disso, novamente traremos personagens reais de cooperados para ilustrar as peças publicitárias”, explica Gustavo Ramos, gerente Comercial/Marketing da Coop.