O Sesc São Caetano apresenta, no dia 12 de agosto, a partir das 16h, o espetáculo “Crássicos” com a Cia Família Burg, inspirado nas esquetes tradicionais do circo brasileiro e suas influências no cinema e na música. Palhaçadas, malabares, números de escapismo fazem parte da apresentação. A atividade é livre a todos os públicos e gratuita.

Em cenas curtas, a Família Burg imprime um ritmo alegre e espírito cômico autêntico aos conhecidos clássicos do cinema e do circo. Somam-se à cinco movimentos ou “entradas”, alguns pequenos quadros cômicos que, recheados de habilidades desastrosas, paródias esportivas e dança excêntrica, compõem uma coletânea de esquetes ligeiras, para todas as idades.

A Familia Burg, unida em 2001, é formada por Ivens Burg Cacilhas, Hugo Burg Cacilhas e Joana de Toledo Piza.

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano.

Serviço

Data: 12 de Agosto, 16h

Local: Sesc São Caetano – Rua Piauí, 554 – Santa Paula, São Caetano

Recomendação etária: Livre

Ingressos: Grátis

Telefone para informações: (11) 4223-8800