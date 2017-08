Após almoço, placar registra quórum de 342 deputados no plenário da Câmara

Após o horário do almoço, o plenário da Câmara volta a ficar com plenário mais cheio. Às 15h17, o placar registrava a presença de 342 deputados no plenário e 463 deputados na Casa. Há cerca de uma hora, havia cerca de 100 parlamentares a menos no plenário.

Enquanto o plenário estava vazio, a poucos metros dali, o gabinete do deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG) estava repleto de parlamentares. Conhecido por oferecer refeições no amplo gabinete próximo ao plenário, o parlamentar peemedebista ofereceu galinhada, tutu, costela, feijão tropeiro e torresmo que foram acomodados em um buffet improvisado em uma sala de reuniões. Para a sobremesa, pé de moleque e doce de abóbora eram as opções.

Entre os comensais, nomes famosos como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o secretário de governo exonerado Antonio Imbassahy.