Se sanções dos EUA prejudicarem nossos interesses, UE pode retaliar, diz Juncker

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que está em geral satisfeito com as mudanças feitas pelos Estados Unidos em sua lei para impor sanções à Rússia, com a finalidade de proteger os interesses europeus. Juncker advertiu, porém, que se as sanções prejudicarem os interesses da UE pode haver retaliação.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou a lei nesta quarta-feira. Na semana passada, Juncker já havia advertido que poderia haver retaliação, caso as preocupações sobre a legislação não fossem atendidas.

A lei permitiria que Trump impusesse penalizações contra companhias europeias que trabalham com desenvolvimento, manutenção, modernização ou reparo de gasodutos e oleodutos do setor de energia. Autoridades da UE disseram que isso representaria uma ameaça para uma série de projetos regionais de energia.

Trump, porém, emitiu dois comunicados nesta quarta-feira que especificamente geraram temores na UE. O presidente americano disse que espera que o Congresso não use a legislação para “atrapalhar nosso importante trabalho com os aliados europeus para resolver o conflito na Ucrânia”.

Juncker disse que em geral ficou satisfeito com a versão adotada. Uma graduada autoridade da UE disse que as palavras de Trump foram “cruciais” para dar garantia à UE de que seus interesses devem ser salvaguardados. Juncker advertiu, porém, que se a legislação for implementada de maneira a prejudicar os interesses europeus o bloco estará “pronto para reagir adequadamente dentro de poucos dias”. Fonte: Dow Jones Newswires.