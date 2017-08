Di Ferrero explica reação de Isabeli Fontana após PopStar

No PopStar do último domingo, 30, Di Ferrero julgou Mariana Rios, sua ex-noiva e uma das participantes do programa. Na ocasião, o vocalista do NX Zero elogiou a cantora, que respondeu: “Obrigada, meu bem”.

O comentário virou assunto nas redes sociais e a namorada de Di, Isabeli Fontana, se envolveu no assunto. A modelo comentou uma publicação do blogueiro Hugo Gloss, em que ele mostra o momento em que Di elogia Mariana. “Coisa linda, #meubem”, comentou Isabeli.

Após muitas especulações, Di finalmente resolveu se pronunciar sobre o assunto e negou qualquer ‘climão’ entre as duas. “As pessoas têm mania de brigar com o ex, né? Quando veem um ex se dando bem com outro ex vira uma coisa, tipo, ‘ah, não, eles têm alguma coisa’. Então ficou essa polêmica. Eu adoro a Mari, essa é que a real. Ela tem tudo para ganhar o programa”, disse o cantor em entrevista à Rádio Gaúcha.

“A Isa entrou na brincadeira porque tem uma música da Nx Zero que chama Meu Bem e é sobre ela”, completou.