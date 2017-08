Deputados da base e oposição confraternizam em almoço

Depois de trocarem farpas e ataques no plenário, deputados a favor e contra a instauração de inquérito contra o presidente Michel Temer se confraternizaram num animado almoço. O encontro foi realizado no gabinete do vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho (PMDB-MG).

Entre os presentes no almoço estavam o petistas Wadih Damous (RJ), Paulo Pimenta (RS), Paulo Teixeira (SP) e Nelson Pellegrino (BA), Sandra Brasil (PTB-RJ), filha do ex-deputado Roberto Jefferson, o algoz do mensalão, e Esperidião Amin (PP-SC). Os garçons da casa serviram costelinha de porco, galinhada, carne assada e feijão tropeiro. Para beber, foram servidos refrigerantes e sucos.

A tropa de choque de Temer foi representada no gabinete pelo deputado Carlos Marun (PMDB-MS). Os ministros Blairo Maggi (Agricultura) e Ricardo Barros (Saúde), convocados pelo Planalto para fazer pressão a favor de Temer, também estavam no encontro. “Lá na Bahia tem um ditado popular que diz: ‘De graça a gente pega até ônibus errado'”, disse Nelson Pelegrino. O colega dele de partido Paulo Teixeira minimizou: “Não é comida que compra voto”. Carlos Marun pediu aos garçons uma latinha de Coca-Cola. “É bom para digerir melhor”, explicou.