Anitta é a maior produtora de Instagram Stories do mundo

Além de ser considerada um case de marketing pelos sucessos lançados nos últimos tempos, principalmente com parcerias internacionais, Anitta é a maior produtora de Stories do Instagram.

Ela está no primeiro lugar entre os dez maiores produtores de conteúdo do mundo.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 2, pela assessoria de imprensa da rede social em comemoração ao aniversário de um ano da ferramenta.

Os números levam em conta as publicações dos perfis verificados com mais de 10 milhões de seguidores ao longo do último ano.

Entre as dez hashtags mais populares utilizadas no mundo, #bomdia fica em nono lugar e é a única em português. Em primeiro lugar, está a versão em inglês: #goodmorning.

1. #GOODMORNING

2. #WORK

3. #GOODNIGHT

4. #MOOD

5. #HAPPYBIRTHDAY

6. #TBT

7. #LOVE

8. #HOME

9. #BOMDIA

10. #RELAX

Considerando as tags de localização, São Paulo fica em segundo lugar como a mais utilizada. Fica atrás somente de Jakarta, na Indonésia, e é seguida por Nova York, Londres e Madri.