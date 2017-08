Da tribuna, deputado deixa denúncia em 2º plano e pede obras para o Tocantins

O deputado Carlos Henrique Gaguim (Podemos) usou seu discurso nesta quarta-feira, 2, na sessão da Câmara que analisa denúncia contra o presidente Michel Temer, para reivindicar obras do governo federal em seu Estado, o Tocantins. O parlamentar pediu a liberação de emendas, incluindo verbas para a construção de um frigorífico.

Gaguim disse que faltam recursos no Estado e defendeu mais dinheiro também para outras regiões. “O povo precisa de emprego”, afirmou, avisando que vota contra a aceitação da denúncia de Michel Temer. “Voto com o relatório de Paulo Abi-Ackel”, disse o parlamentar se referindo ao deputado do PSDB de Minas Gerais que é o relator do parecer que recomenda a rejeição da denúncia de corrupção contra Temer.

Após Gaguim, quem discursou foi o deputado Júlio Delgado (PSB-MG). Ele afirmou que seu partido vai votar pela aceitação da denúncia. “Temer não tem honrado poder que exerce”, afirmou, ressaltando que o Congresso não pode se distanciar mais da sociedade brasileira.

Para Delgado, Temer precisa mostrar sua inocência no Supremo Tribunal Federal (STF). “O Parlamento tem o dever de autorizar que a pessoa que cometeu o crime no exercício de seu mandato seja investigado.”