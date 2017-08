Termina reunião de Temer com Meirelles, Dyogo e deputado Zé Silva

Terminou no final da manhã desta quarta-feira, 2, a reunião entre o presidente Michel Temer e os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira. O encontro, pedido pelo deputado Zé Silva (SD-MG), presidente da Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural, teve ainda a participação de representantes do Incra e da Conselho Administrativo da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).

O tema tratado foi orçamento e descontingenciamento para ações no campo. Todos saíram sem falar com a imprensa. De acordo com o deputado, a expectativa era também discutir sobre o novo decreto de programa nacional de crédito fundiário e da necessidade de recursos para cumprir a meta de titularização de assentados.