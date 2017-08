Plenário já contava com 274 deputados registrados no painel às 11h15

O plenário da Câmara registrou a presença de 274 deputados às 11h15 desta quarta-feira, 2, número acima do quórum de 257 necessários para que possa ser apresentado um requerimento de encerramento das discussões sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. Deputados da base do governo, que desejam votar rapidamente a denúncia, afirmam, no entanto, que podem esperar um pouco para apresentar o requerimento para “testar” o quórum de votação.

Para que a votação seja aberta, são necessários 342 deputados no plenário. Mas ainda não havia no horário acima este número na Casa. Naquele momento, 335 parlamentares estavam presentes na Câmara.

Um parlamentar da base disse que um bom termômetro para apresentação do requerimento que encerraria as discussões seria de 300 deputados no plenário. Na avaliação dos aliados, pedir o fim da discussão agora geraria um hiato muito longo até que os demais parlamentares chegassem ao plenário em número suficiente para a abertura da votação.