Messi se despede de Neymar e deseja sorte: ‘Foi um prazer enorme’

Após Neymar se reunir com os dirigentes do Barcelona e comunicar a sua decisão de deixar o clube, na manhã desta quarta-feira (02/08) no CT Joan Gamper, onde se encontrou com seus companheiros, o craque Lionel Messi fez questão de se despedir publicamente do brasileiro, em uma publicação no Instagram, rede social para o compartilhamento de fotos.

Messi divulgou um vídeo de retrospectiva, com alguns dos principais momentos que viveu ao lado de Neymar nos quatro anos em que o ex-santista defendeu o Barcelona. Nesse período, os atacantes sempre trocaram elogios públicos e demonstraram grande entrosamento dentro e fora de campo.

“Foi um prazer enorme ter dividido todos estes anos com você, amigo Neymar. Te desejo muita sorte nesta nova etapa de sua vida. Nos vemos”, escreveu Messi na publicação no seu perfil no Instagram.

Juntos, Neymar e Messi conquistaram diversos títulos pelo Barcelona. Nos quatro anos em que atuaram juntos, o time venceu uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei, duas Supercopas da Europa e duas Supercopas da Espanha. Além disso, Neymar e Messi formaram um trio ofensivo poderoso com o uruguaio Luis Suárez.

Nos quatro anos em que jogaram juntos, Messi foi indicado quatro vezes ao prêmio de melhor jogador do mundo distribuído pela Fifa, ainda que só tenha sido eleito em 2015. Foi exatamente nesse ano em que Neymar foi um dos três finalistas, ficando em terceiro lugar, também atrás de Cristiano Ronaldo.

Subir os degraus restantes e atingir a glória alcançada diversas vezes por Messi será a meta agora de Neymar, prestes a se transferir para o Paris Saint-Germain. Para isso, porém, o Barcelona, que liberou o brasileiro dos treinamentos, exige o pagamento do valor integral da multa rescisória, de 222 milhões de euros. Mas isso não deverá ser problema para o milionário clube francês.