O eterno Beatle Paul McCartney disse ter feito uma canção sobre Donald Trump para seu novo álbum. “Às vezes a situação no mundo é tão louca que você tem que falar sobre ela”, disse Paul a estudantes do Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA), de acordo com o site Liverpool Echo.

O novo álbum de McCartney, com a produção de Greg Kurstin, produtor de Adele, deve chegar ainda em 2017.

McCartney estava na cidade para fazer sua palestra anual aos estudantes de música daquele instituto, e não deu mais detalhes sobre a canção.”