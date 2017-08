A mineradora Vale afirmou que é “meramente especulativa” a notícia de que a companhia poderá comprar a fatia da Samarco que pertence à sua sócia na empresa, a BHP, segundo comunicado da companhia ao mercado divulgado nesta terça-feira, dia 1º. A informação sobre a possível transação foi publicada no blog do jornalista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”. A Vale comentou a notícia após questionamento feito pela B3.