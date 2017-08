Partidos da Oposição entram no Plenário da Câmara com cartazes de ‘fora, Temer’

Deputados da oposição fizeram nesta quarta-feira, 2, uma entrada simbólica no plenário da Câmara com uma faixa e cartazes escritos ‘fora, Temer’. Antes disso, parlamentares de vários partidos da oposição deram uma coletiva conjunta no Salão Verde da Casa para mostrar que estão unidos pela aceitação da denúncia contra o presidente Michel Temer. “Não há divisão na oposição”, disse a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

O deputado José Guimarães (PF-CE) prometeu “um longo e tenebroso inverno” na votação desta quarta, em referência à obstrução que a oposição pretende fazer para impedir o início da votação pelo menos de manhã e à tarde. “O governo que se rebole para ter quórum, pois não vamos dar moleza. Se houver quórum, vamos enfrentar o debate e a votação, mas nunca se viu um balcão de negócios como esse. O presidente Temer virou um despachante que só negocia votos”, disse Guimarães, que é líder da minoria.