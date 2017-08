Líder republicano no Senado dos EUA retira reforma de saúde de agenda

Senadores republicanos deixaram claro ontem que pretendem traçar seu próprio plano para focar em revisão de impostos e legislação fiscal, fugindo dos pedidos do presidente Donald Trump de manter a saúde como prioridade no Legislativo.

Em sua primeira coletiva de imprensa desde que o projeto de reforma na saúde perdeu no Senado, o líder da maioria na Casa, Mitch McConnell, deixou a legislação de saúde fora da lista de itens a serem votados antes do recesso parlamentar.

McConnell disse ter avisado o presidente de que a maioria dos senadores é contra mudar as regras da Casa para permitir a aprovação de projetos por maioria simples. Trump insistiu no assunto várias vezes na semana passada. Fonte: Associated Press.