Neymar se despede de colegas e recebe liberação do Barcelona para fechar com PSG

O Barcelona confirmou na manhã desta quarta-feira que o atacante Neymar (foto) informou ao clube o seu desejo de deixar o clube catalão, abrindo caminho para o brasileiro acertar a sua milionária transferência para o Paris Saint-Germain, algo que agora está muito próximo de se concretizar. O anúncio do seu desejo de saída se deu em uma reunião com dirigentes do clube, seu pai e representante.

O clube da capital francesa teria prometido dobrar o salário atual do astro, o que lhe renderia 30 milhões de euros anuais (cerca de R$ 110 milhões), e ainda desembolsar o valor da multa rescisória de contrato, de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 812 milhões), para tirá-lo da equipe catalã.

Caso a transação se confirme, a venda de Neymar se tornará a maior negociação da história do futebol, superando os 105 milhões de euros (R$ 388 milhões, na cotação atual) pagos pelo Manchester United no ano passado para a Juventus pelo francês Paul Pogba. Porém, tanto o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, como o da liga espanhola, adiantaram que estudam acionar a Uefa por considerarem que a transação viola as regras de fair-play financeiro da entidade.

“O jogador Neymar Jr., acompanhado de seu pai e empresário, comunicou o FC Barcelona nesta manhã sua decisão de deixar a entidade, em reunião realizada na sede do clube. Tendo em conta este posicionamento, o clube informou-lhes sobre o cláusula de rescisão do seu contrato em vigor, que desde 1º de julho é de 222 milhões de euros e que deve ser pago na sua totalidade”, afirmou o Barcelona em um comunicado oficial.

O atacante se apresentou nesta manhã na Cidade Esportiva Joan Gamper, onde ocorrem os treinos do clube, mas ele nem participou das atividades, deixando o local após cerca de meia hora. Ele foi visto saindo do centro de treinamentos por volta das 10 horas locais (5 horas em Brasília).

O Barcelona destaca que Neymar ainda está sob contrato com o clube, embora tenha recebido a liberação para não participar mais dos treinamentos no time catalão. “O jogador continua com contrato vigente com o FC Barcelona, mas com a permissão temporária para não participar de sessões de treinamento”, acrescentou o time catalão.

Neymar, de 25 anos, chegou ao Barcelona antes do início da temporada 2013/2014, adquirido junto ao Santos, em uma transação que provocou problemas na Justiça para o clube em função da suposta ocultação de parte do valor pago na negociação, o que inclusive provocou a queda do então presidente Sandro Rosell – a informação inicial era de que o time havia desembolsado 57 milhões de euros (R$ 211 milhões), mas o valor total foi de 83,3 milhões de euros (R$ 308,1 milhões). Recentemente, em outubro de 2016, o clube catalão anunciou a ampliação do contrato do atacante brasileiro, que passou a ser válido até o término da temporada 2020/2021.

Nesse período, o atacante brasileiro disputou 186 jogos, marcou 105 gols e deu 59 assistências. No total, foram dez títulos conquistados: uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa e duas Supercopas da Espanha. E uma das suas atuações memoráveis foi exatamente diante do PSG, na ultima edição da Liga dos Campeões, quando marcou dois gols e deu duas assistências na vitória por 6 a 1, resultado que classificou o time às quartas de final da Liga dos Campeões.