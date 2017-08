Manifestantes contrários ao presidente Michel Temer ocupam trechos das principais vias que dão acesso a São Paulo: Anchieta, Presidente Dutra e Regis Bittencourt. O protesto pede que a denúncia contra Temer, que vai a votação nesta quarta-feira, 2, seja aceita pelos parlamentares.

Na Rodovia Anchieta, no km 23, na altura de São Bernardo, há bloqueio do trecho sentido capital. Manifestantes queimaram pneus e os bombeiros, aos poucos, apagam o fogo e limpam a pista para, então liberá-la no sentido São Paulo, informou a reportagem do jornal Bom Dia São Paulo, da rede Globo, por volta das 7h30. Há presença da Polícia Rodoviária Fedeal, Polícia Militar e de viaturas da Ecovias, concessionária do trecho.

Na Rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, houve bloqueio no sentido capital e interior. A via ficou completamente interditada.

Os manifestantes interditam o km 209 da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. A via sentido o Estado carioca está livre, mas há pneus ainda pegando fogo no sentido São Paulo.