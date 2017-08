Planalto exibe vídeo com deputados elogiando Temer

Na véspera da votação que decidirá se a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer (PMDB) terá aval da Câmara para ser analisada no Supremo Tribunal Federal (STF), o Palácio do Planalto divulgou um vídeo nas redes sociais exibindo deputados da base aliada defendendo o governo do peemedebista.

No vídeo, publicado na noite desta terça-feira, 1, aparecem os deputados Daniel Vilela (PMDB-GO), Cristiane Brasil (PTB-RJ), José Reinaldo (PSB-MA), Augusto Coutinho (SD-PE) e Soraya Santos (PMDB-RJ) defendendo as reformas propostas por Temer. No total, o presidente recebeu 32 parlamentares em seu gabinete nesta terça-feira, além de almoçar com 60 deputados da bancada ruralista.

Segundo o portal do Planalto, os vídeos foram gravados após os encontros entre o presidente e os deputados. “Nosso País precisa avançar e o governo do Michel Temer tem sido campeão nesse sentido de avanços para as reformas e os problemas estruturais que o Brasil ainda tem que enfrentar daqui para frente”, disse Brasil.

Coutinho afirmou que o País avançou com “pautas importantes” no primeiro semestre do ano e que a economia já dá sinais de recuperação. Santos disse que os parlamentares precisam votar “pelo Brasil” e “pelas famílias que estão desempregadas”.

Reinaldo aparece no vídeo afirmando que tem votado em todas as reformas porque acredita nelas e que a aprovação das mudanças na legislação trabalhista foi um avanço.

A alteração da CLT também foi elogiada por Vilela. “Acredito que é um dos principais trabalhos que essa atual Legislatura oferece ao País”, disse o deputado.