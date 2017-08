A assembleia dos prefeitos do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, nesta terça-feira (1), teve uma “surpresa”, a presença do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV). Essa foi a primeira participação do diademense após a autorização legislativa para deixar a entidade. Apesar de parecer estranho para quase todos os presentes na entidade, a participação de Michels tem uma explicação. Pelas regras do Consórcio, Diadema só deixará o grupo em outubro, ou seja, até lá o verde pode participar normalmente. Sobre a execução da dívida de cerca de R$ 10 milhões, o ato só será realmente oficializado após a saída definitiva do município.

Suplentes assumem vagas na Câmara de Santo André

Os vereadores de Santo André Ronaldo de Castro (PRB) e Tonho Lagoa (PMB), pediram licença de 15 dias do Legislativo. Para ocupar os lugares foram convocados Jorge Kina (PSB) e Marilda Brandão (PMB). Neste último caso, o PMB (Partido da Mulher Brasileira) que conseguiu apenas uma cadeira de vereador na região, no caso para um homem, poderá finalmente ter uma mulher representando a legenda em um Legislativo no ABC.

Petistas pedem convocação de secretária

A bancada do PT na Câmara dos Vereadores de Santo André promete apresentar um requerimento de convocação da secretária municipal de Saúde, Ana Paula Peña Dias, para esclarecer dúvidas sobre o fechamento de cinco USs (Unidades de Saúde), uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Santo André e do Centro de Especialidades III, na Vila Vitória, para reformas, modernização e informatização, com previsão de abertura para 2018.

Líder de governo não vê problemas em esclarecimentos

Líder de governo no Parlamento andreense, Pedrinho Botaro (PSDB), afirma que a administração municipal não vê problemas em esclarecer aos 21 vereadores quaisquer dúvidas sobre o fechamento dos sete postos de saúde. “Todo projeto bom, sempre haverá motivação política. O programa vai informatizar e também dar mais conforto à população e aos funcionários desses equipamentos”, avalia.

Fechamento acabou antecipado

Diferente do que foi anunciado pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), as sete USs não foram fechadas na terça-feira (1), mas sim neste último fim de semana. Inclusive, a situação causou acirramento entre militantes do PT e apoiadores do governo tucano, que entraram em queda de braço com carros de som na Vila Luzita, no sábado (29/07).

Tem gente pensando em 2018

Na posse da suplente Marilda Brandão (PMB) à cadeira de vereador originalmente sob mandato de Tonho Lagoa (PMB), que pediu licença de 15 dias, o Legislativo andreense teve a visita da vice-presidente estadual e mandatária do diretório municipal em São Paulo, Priscila Menin, que assegura pré-candidatura ao governo paulista em 2018.

Metas do PMB para as próximas eleições

Entre as ideias defendidas por Priscila Menin ao Palácio dos Bandeirantes no próximo ano, está a criação de subgovernadores em regiões do Estado, como o ABC, visando a descentralização do governo paulista. Outra meta é lançar 50% de candidatos e outra metade de candidatas para disputa das 94 cadeiras da Assembleia paulista.

Mudança no PSDB na Câmara de São Bernardo

Segundo informação dos bastidores, a bancada do PSDB na Câmara de São Bernardo vai sofrer uma mudança. Toninho Tavares deixará a liderança da bancada e dará lugar a Ary de Oliveira. Na vice-liderança, sairá Pastor Zezinho Soares e entrará Samuel Alves.