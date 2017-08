No início das comemorações dos 464 anos de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB), fez um balanço dos primeiros sete meses de mandato. Em ato que ocorreu nesta terça-feira (1), o tucano afirmou que manterá a política de austeridade do primeiro semestre e que fará novas auditorias em obras do município. Além disso, apresentou a programação de aniversário que terá 160 eventos até o final do mês.

Apesar da economia de R$ 100 milhões nos primeiros 100 dias de mandato, Orlando Morando afirmou que o município vai manter a política de austeridade, tentando economizar no que for possível, porém afirmou que mesmo com os contingenciamentos realizados, o município iniciará o ano de 2018 com um déficit entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões.

Em relação a obras, algumas não serão entregues neste ano como creches e o corredor leste-oeste. No caso dos equipamentos da Educação, aconteceram problemas com as construtoras envolvidas, assim ficando a entrega das duas primeiras unidades desta gestão para março de 2018.

Sobre o corredor, o prefeito afirmou que pretende realizar uma auditoria no contrato da obra do mesmo jeito que foi realizado no projeto Centro Seco. “Nossa intenção é que o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) faça esse estudo. Ainda não tem proposta, é apenas um desejo, mas queremos rever esse contrato”, explicou Morando.

Em torno das dívidas, o chefe do Executivo são-bernardense revelou que conseguiu pagar 30% da dívida do município com a Eletropaulo, de R$ 10 milhões. Para o restante do dividendo, será enviado à Câmara o projeto de lei que autoriza o parcelamento do valor em 20 vezes. A proposta chegará ao Legislativo nesta quarta-feira (2). “Estamos pagando. Se fosse na casa do ex-prefeito (Luiz Marinho, PT), já tinham cortado a luz”, ironizou o tucano.

Outro destaque lembrado por Morando é o programa ‘Educar Mais’, que substituirá o ‘Tempo de Escola’. Até o momento, cinco escolas já recebem o programa e mais cinco vão receber a ação ainda neste mês como parte dos atos de comemoração do aniversário da cidade.

Festejos

“Sem recursos públicos”, Morando anunciou que serão realizados 160 eventos. Começando com a sessão solene na Câmara, nesta terça-feira e encerrando com a Procissão dos Carroceiros, no dia 3 de setembro. Entre as ações estão a entrega de algumas obras, o início de outras. A abertura de uma empresa, a realização da Virada Cultural e balanços tanto do Executivo quanto do Legislativo.

As duas principais atrações serão o baile de aniversário, no dia 19, no Pavilhão Vera Cruz. Não foi anunciado o preço dos ingressos, mas a informação dos bastidores é que cada convite custará R$ 1 mil. Todo o valor arrecadado será destinado ao Fundo de Solidariedade. No dia seguinte, ocorrerá o desfile cívico, algo que já acontecia anteriormente.