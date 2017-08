O Consórcio Intermunicipal Grande ABC, a Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC, a Abimaq (Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos), a Abinfer (Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais) e a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) assinaram nesta terça-feira (1), um protocolo de intenções pedindo que o Governo do Estado libere os créditos do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para investimento na área de ferramentaria. A intenção é aquecer o setor com um investimento de R$ 5 bilhões.

O valor é oriundo do percentual de ICMS não cobrado nas exportações. Segundo o protocolo, as montadoras que aderirem ao Regime fariam estes investimentos em empresas do Estado, assim beneficiando o ABC que detém a maior parte da indústria de ferramentaria. Com o investimento, o setor seria aquecido com o desenvolvimento de novos empregos e que por fim elevaria a arrecadação de impostos do governo estadual e também dos municípios.

“Estamos vendo um início de recuperação (da indústria automobilística) e é importante organizar o início dessa recuperação. Utilizar esse valor da indústria de ferramentaria poderá deixar o país novamente competitivo e assim conseguir mais empregos para uma região tão importante quanto o ABC”, disse Antonio Megale, presidente da Anfavea.

Segundo o prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio, Orlando Morando (PSDB), atualmente são liberados R$ 15 milhões por mês, em relação a esse crédito, mas considera que o valor possa ser aumentado. “Não teria problema nenhum e seria uma forma criativa de realizar esse investimento e aquecer a indústria”, explicou.

“Não é uma renúncia de impostos. Este protocolo busca apenas melhorar o que já existe. Agora vai depender do Governo do Estado para saber se haverá ou não avanço nessa situação”, disse o prefeito de Santo André e presidente da Agência de Desenvolvimento, Paulo Serra (PSDB).

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, o Wagnão, também acompanhou a assinatura do protocolo. “Espero que isso avance, pois vai criar um emprego de qualidade na região, vai qualificar a mão de obra, ou seja, tudo que precisamos para voltar a crescer”.

O protocolo de intenções formaliza aquilo que já era conversado internamente entre os setores da indústria e os prefeitos da região. Orlando Morando, em duas oportunidades, já tinha procurado o governador Geraldo Alckmin (PSDB) para tratar do assunto de maneira informal. Não se sabe se o chefe do Palácio dos Bandeirantes realmente tem a intenção de aceitar a proposta regional.

ISS

Também durante a reunião do Consórcio, os prefeitos da região começaram as tratativas para unificar o percentual do ISS (Imposto Sobre Serviços). Com as novas regras aprovadas em Brasília, nenhuma cidade poderá ter um índice inferior a 2% e também não poderá reduzir a base de cálculo, assim evitando uma guerra fiscal. A intenção dos prefeitos é que uma proposta seja formalizada na reunião de setembro.