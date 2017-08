O Ministério da Educação (MEC) autorizou nesta terça-feira, 1º, a abertura de 11 novos cursos de Medicina nas regiões Sul e Sudeste do País. O ministro Mendonça Filho oficializou a medida em cerimônia no Palácio do Planalto.

Os 11 cursos vão ofertar 710 novas vagas, de um total de 2.305 que ainda devem ser abertas em todo o País. As novas formações serão ofertadas em cidades do Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

“Há sempre uma demanda de que a formação médica se interiorize, que possamos ter profissionais médicos formados nas mais distantes regiões do Brasil”, disse o ministro. Os cursos devem iniciar as atividades ainda este ano.

O MEC consultou o Ministério da Saúde para identificar municípios aptos a receber os novos cursos. A autorização leva em conta a necessidade da região, a infraestrutura da instituição de ensino e a relação entre o número de médicos e habitantes.

O município ainda deve ter um hospital com mais de 80 leitos no Sistema Único de Saúde (SUS) e com potencial para hospital de ensino.

Confira a lista com os novos cursos:

Paraná

Campo Mourão (50 vagas – Faculdade Integrado de Campo Mourão)

Pato Branco (50 vagas – Faculdade de Pato Branco – Fadep)

Rio de Janeiro

Angra dos Reis (55 vagas – Universidade Estácio de Sá – Unesa)

Rio Grande do Sul

Novo Hamburgo (60 vagas – Universidade Feevale)

São Leopoldo (65 vagas – Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos).

São Paulo

Araras (55 vagas – Faculdade São Leopoldo Mandic)

Guarulhos (100 vagas – Universidade Nove de Julho – Uninove)

Mauá (50 vagas – Uninove)

Osasco (70 vagas – Uninove)

Rio Claro (55 vagas – Faculdade Claretianorc)

São Bernardo do Campo (100 vagas – Uninove).