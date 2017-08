Bolsa sobe 0,90% e supera os 66 mil pontos com noticiário corporativo favorável

O noticiário corporativo positivo deu o tom dos negócios na bolsa no primeiro pregão de agosto e levou o Índice Bovespa à sua quarta alta consecutiva nesta terça-feira, 1, superando o patamar dos 66 mil pontos. O apetite do investidor concentrou-se principalmente no setor financeiro, depois que o Itaú Unibanco divulgou resultado trimestral que surpreendeu as estimativas do mercado. Depois de ter subido até 1,04%, o Ibovespa fechou em alta de 0,90%, aos 66.516,23 pontos. Os negócios na bolsa brasileira somaram R$ 7,5 bilhões.

Itaú Unibanco PN foi a ação mais negociada do dia e subiu 3,19%, em resposta ao lucro líquido de R$ 6,169 bilhões no segundo trimestre, com alta de 10,65% sobre o mesmo período do ano passado. O resultado foi considerado sólido, com destaque para controle de custos e redução de provisões. O balanço contagiou todo o bloco de ações do setor financeiro, com destaque para Banco do Brasil ON (+2,09%), que divulga seu resultado no próximo dia 10.

“Os balanços estão vindo bons e mostram que, pouco a pouco, estamos deixando a recessão para trás. O resultado do Itaú Unibanco surpreendeu, mas não foi o único. Os balanços de empresas de consumo, como Magazine Luiza e Porto Seguro, reforçam essa percepção”, disse Shin Lai, analista e estrategista da Upside Investor.

Entre as ações que fazem parte da carteira do Ibovespa, a maior alta foi de Suzano PNA, que disparou 7,42% com a notícia da migração da empresa para o Novo Mercado da B3. “Foi um upgrade muito positivo para a governança empresa, pois aumenta a segurança para o investidor de todos os níveis”, disse Lai. Fibria ON pegou carona no otimismo do investidor com o setor de papel e celulose e avançou 4,17%, segunda maior alta do índice.

A alta do Ibovespa não foi maior por conta das quedas das ações da Vale e da Petrobras, que passaram por realização de lucros deflagrada pela queda do petróleo e do minério de ferro. Petrobras ON e PN terminaram o dia em baixa de 0,87% e 1,28%, respectivamente. Vale ON e PNA perderam 0,77% e 0,93%.

O cenário político foi apenas monitorado pelo mercado de ações e, segundo operadores, não teve influência significativa sobre os negócios. A principal expectativa é com a votação da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, marcada para a sessão plenária de amanhã da Câmara dos Deputados, às 9h. A percepção de que Michel Temer conseguirá barrar a abertura de investigação no Supremo Tribunal Federal (STF), segundo profissionais do mercado, foi fator positivo, por indicar menor chance de turbulência no cenário político.